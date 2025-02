Oasport.it - Infortunio Lorenzo Musetti: forfait a Buenos Aires. I tempi di recupero

non giocherà nella notte italiana il quarto di finale dell’ATP250 dicontro lo spagnolo Pedro Martinez. Il n.16 del mondo, vittorioso all’esordio contro il francese Corentin Moutet, è stato costretto a dareper un. Per questo motivo l’iberico (n.41 ATP) approda senza giocare in semifinale, in attesa di sapere il nome del prossimo avversario nella sfida tra il tedesco Alexander Zverev (n.2 del ranking) e l’argentino Francisco Cerundolo (n.28 del mondo).La tipologia dell’è stata spiegata dallo stessoin un video diffuso dagli organizzatori sui social: “Mi dispiace molto, ma sono costretto a ritirarmi dal torneo per un risentimento muscolare alla gamba destra. Voglio dare appuntamento a tutti i tifosi diall’anno venturo, essendomi trovato bene“, le parole del toscano.