Tvplay.it - Infortunio in allenamento e stagione finita, altra lesione del crociato in Italia!

al ginocchio eper il calciatore che si è lesionato il legamento inUn’annata davvero sfortunata per tanti calciatori, costretti a interrompere anticipatamente la loroper l’più temuto di tutti ovvero ladel legamentodel ginocchio.indelin– Tvplay.it (Foto LaPresse, repertorio)I primi a infortunarsi sono stati Gianluca Scamacca e Alessandro Florenzi nel corso di due amichevoli estive. A ottobre, la Juventus ha prima perso Bremer poi Cabal con la difesa in emergenza fino alla riapertura del mercato. Ginocchio ko anche per Duvan Zapata, infortunato in Inter-Torino. In seguito è toccato anche Alessandro Circati del Parma, Abdou Harroui del Verona, Michael Svoboda del Verona e Filip Marchinwski del Lecce.