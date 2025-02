Juventusnews24.com - Infortunio Dybala, sospiro di sollievo a metà per l’ex Juventus! Le sue condizioni dopo gli esami effettuati: quando torna e quali partite salta

di RedazioneNews24, nulla di grave perJuve all'indomani della sfida contro il Porto in Europa League: tuttavia, il rischio di non averlo per quella partita è assai concretoLa Roma tira un piccolodiper Paulo. La Joya si è fatto male nella sfida di ieri contro il Porto, valevole per i playoff di Europa League. Uno scontro con Varela gli ha fatto gonfiare il ginocchio. Quest'ha destato molta preoccupazione nei giallorossi, che lo hanno dovuto sostituire anzitempo ieri. Questa preoccupazione si è attenuata nella giornata di oggi.Il calciatore argentino ha patito solamente una contusione al ginocchio. Lo spavento è superato, ma comunque, potrebbe costringereJuve are la sfida di campionato contro il Parma.