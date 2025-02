Juventusnews24.com - Infortunio Cambiaso, rientro in squadra in questi giorni: ce la farà per Juve Inter? Le sensazioni verso il Derby d’Italia: cosa succede

di RedazionentusNews24in gruppo inper l’esterno: a disposizione perdi domenica? LeCome spiegato da Tuttosport, Andreaè ormai vicino alin gruppo. La caviglia dell’esterno fa meno male, anche se ieri, mentre lalavorava sul campo principale, lui proseguiva nel suo allenamento a parte.La guarigione non è completa al 100% e non si rischierà nulla, nemmeno se il prossimo avversario in calendario si chiama. Inutile evitare ricadute, se non sarà al massimo non prenderà parte al.Leggi suntusnews24.com