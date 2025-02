Internews24.com - Indagine ultras Inter e Milan, deferimenti a marzo: ecco i rischi per i due club e per i calciatori

di Redazioneper i duee per i. Il punto sull’inchiesta della ProcuraLa Procura federale si muove spedita nelle indagini sul processo, ovvero la parte legata alla giustizia sportiva dell’inchiesta Doppia Curva avviata dai pm dio suglidi. La Gazzetta dello Sport fa il punto sull’inchiesta, spiegando quelli che sono iper tutte le parti coinvolte.– «Entro la prima settimana didovrebbero partire gli avvisi con le contestazioni: da quel momento chi riceverà l’atto, che sia la società o un tesserato, avrà 15 giorni per farsirogare, presentare memorie difensive o chiedere un eventuale patteggiamento per ottenere il dimezzamento della pena.