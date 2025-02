Romadailynews.it - Incidente mortale sulla Salaria: auto si cappotta, una ragazza muore, l’altra lotta tra vita e morte

Un tragicoha scosso la mattinata del 13 febbraio 2025, quando due giovani ragazze di 23 e 24 anni hanno perso il controllo della loro, un’Audi,ndosi contro un palo lungo la Circonvallazione, in direzione San Giovanni. L’impatto è stato devastante: l’si è ribaltata e ha oltrepassato il guardrail, finendocarreggiata opposta.Le due ragazze sono state estratte dall’dai soccorsi, che sono giunti rapidamente sul posto. Trasportate in codice rosso d’urgenza, la ventiquattrenne, dopo averto per ore, ha perso laall’ospedale Umberto I, mentre la ventitreenne è ancora ricoverata in gravi condizioni presso l’ospedale San Giovanni Addolorata.L’è avvenuto intorno alle 4:30 del mattino, all’altezza di via Nomentana. Al momento, non è chiaro chi delle due fosse alla guida dell’né cosa abbia causato il sinistro.