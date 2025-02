Dayitalianews.com - Incidente mortale all’alba del 13 Febbraio: la vittima è Andreea. Avrebbe compiuto 24 anni a Marzo. Ferita gravemente l’amica di 23 anni, ricoverata all’Umberto I. La tragedia lungo la Tangenziale Est di Roma

Si chiamavaMart la ragazza di 23che ha perso la vita nel tragicostradale avvenuto giovedì 13sullaEst di, all’altezza della circonvallazione Salaria, in direzione San Giov. La giovane, di origine rumena ma residente nella Capitale, era molto conosciuta nell’ambiente della movidana.L’nella notte: l’Audi ribaltataIl sinistro si è verificato intorno alle 4:30 del mattino.viaggiava a bordo di un’Audi insieme a un’amica di 23, rimastae tuttorapresso il Policlinico Umberto I. L’auto, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e gli agenti del II gruppo Sapienza della Polizia Locale diCapitale, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’e di chiarire chi fosse alla guida del veicolo.