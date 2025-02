Ilfattoquotidiano.it - Incidente in acque egiziane: portaerei americana si scontra con una nave mercantile di Panama

Una violenta collisione nelledel Mediterraneo è avvenuta mercoledì sera, quando laUSS Harry S. Truman ha urtato una grandeal largo di Port Said, in Egitto. L’, avvenuto intorno alle 23:46 ora locale, ha coinvolto lada guerra statunitense e ilBesiktas-M, appena uscito dal canale di Suez.Le cause dell’sono ora oggetto di indagine, ma la Marina degli Stati Uniti ha dichiarato che la situazione è sotto controllo. Il destino delBesiktas-M, battente bandiera panamense, rimane per ora sconosciuto. E al momento, non sono giunte informazioni sui danni subiti dalla.La Marina Usa ha subito rassicurato il pubblico, confermando che non ci sono stati feriti né danni alla, né allagamenti a bordo.