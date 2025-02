Ilrestodelcarlino.it - Incidente a Medicina, un ferito grave nello scontro tra auto e tir

(Bologna), 14 febbraio 2025 - Non c’è tregua sulle strade bolognesi dove, nel primo pomeriggio di oggi, si è verificato l’ennesimo. Lo, tra un’e un tir, si è verificato sulla San Vitale ovest, in territorio di, poco prima dell’incrocio con la via San Carlo. Un 70enne, residente a, dove stava rientrando, era a bordo della sua Fiat Seicento e aveva da poco fatto accesso all’area di servizio Tamoil sulla San Vitale. Dopo aver fatto rifornimento il conducente della Fiat si è re-immesso sulla San Vitale in direzione di Bologna. Li, però, stava sopraggiungendo un camion che andava in direzione opposta. Devastante l’impatto frontale tra i due mezzi. La Seicento è stata sbalzata a vari metri distanza dall’impatto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco dal distaccamento di Budrio che hanno subito liberato il 70enne dalle lamiere accartocciate dell’abitacolo per, poi, affidarlo in codice di media gravità alle cure dei sanitari, sopraggiunti con più mezzi.