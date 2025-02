Feedpress.me - Inciampa e rimane intrappolata con la testa nel carrello della spesa: 59enne in ospedale con un trauma maxillofacciale a Pordenone

Un incredibile quanto curioso incidente è accaduto nel primo pomeriggio di oggi a Sacile (). Una donna, di 59 anni, titolare del negozio "NaturaSì», stava spostando alcuni prodotti in vendita con unall’esterno dell’esercizio commerciale, quando èta sulstesso. Questo, per ragioni non ancora chiarite, si è bloccato improvvisamente lungo una discesa.