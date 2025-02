Panorama.it - Inchiesta ultras, Inter e Milan a processo prima della fine del campionato

Senza perdere tempo, la ProcuraFigc sta viaggiando veloce verso la chiusura delle indagini sui rapporti trae le rispettive curve. Una corsa contro il tempo per arrivare a una sentenza sportiva entro lastagione, così da non lasciare nulla di inevaso per quella successiva. Considerato che le carte dao sono arrivate lo scorso 27 novembre, la Procura ha atteso qualche settimana per "liberare" atti che servivano per l'indagine penale, significa che il procuratore Chiné e i suoi collaboratori hanno analizzato una mole di circa 15mila pagina in tre mesi senza necessità di chiedere la proroga prevista dalle normeFigc.Verbali dirogatori,cettazioni e ricostruzioni degli investigatoriesi: ecco cosa la ProcuraFigc ha avuto a disposizione per farsi un quadro dei rapporti malati intrattenuti ao dalle due società con le rispettive tifoserie