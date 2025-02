Thesocialpost.it - Inchiesta ultrà, la procura chiede l’archiviazione per Fedez dopo la rissa con Cristiano Iovino

Mentre è in corso il Festival di Sanremo, che si prepara a vivere le sue serate conclusive, è arrivata la notizia sul caso che ha coinvoltonei mesi scorsi: ladi Milano ha infatti chiestodell’a carico del cantante pere lesioni in merito al presunto pestaggio subito da, avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 aprile dell’anno scorso in via Traiano, a Milano.Leggi anche: Papa Francesco ricoverato da oggi al policlinico Gemelli: “Bronchite ormai acuta, la terapia cortisonica è poco”Un’aggressione mai denunciata dal personal trainer dei vip, che era stato affrontato sotto casa da un gruppo di persone scese da un van, tra le quali ci sarebbe stato anche il rapper.Lo scorso maggio,avevano raggiunto un accordo transattivo.