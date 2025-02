Internews24.com - Inchiesta Curva Nord Inter, le relazioni col ‘boss dei parcheggi’: da Calhanoglu a Lukaku fino ad alcuni dirigenti! Gli scambi di favori e i regali

Leggi su Internews24.com

di Redazione, lecoldei: daad! I dettagliNell’ambito dell’sulladell’, la Repubblica pone l’attenzione su Giuseppe “Pino” Caminiti, arrestato a settembre 2024 per legami con la ‘ndrangheta, e sui rapporti tra l’uomo soprannominato ‘il boss deicon diversi calciatori e persone legate al mondo nerazzurro.– «Pergli ex: da Nainggolan a Brozovic, da(«È il benvenuto, lo abbraccio forte») a Sensi e D’Ambrosio, ai loro compagni al Monza Birindelli e Izzo,a Bonera, tecnico della primavera del Milan. Il favore da chiedere a Giuseppe Caminiti era sempre il solito. L’accesso ai pochi e selezionati posti del parcheggio sotterraneo di San Siro, magari in cambio di biglietti, una maglia, una foto o un video di auguri.