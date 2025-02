Ilrestodelcarlino.it - Incendio Inalca, aria irrespirabile e paura. I residenti: “Il Comune ci dica cosa rischiamo”

Reggio Emilia, 14 febbraio 2025 –con le mascherine anche sul balcone e finestre chiuse. “Ile Arpae cinodobbiamo fare e”, invocano i cittadini che vivono attorno alla zona dello stabilimentodi via Due Canali dove è tornata a regnare ladopo che ieri sera si è riacceso ancora un focolaio a seguito del maxiavvenuto nella notte fra lunedì e martedì. La pioggia di stamattina ha aiutato a pulire l’, ma dagli edifici distrutti di(gruppo Cremonini) e magazzino Quanta (che stocca le materie prime alimentari per conto di Cirfood) continuavano a fumare. E la puzza di bruciato aleggia in tutto il quartiere Tondo, specie nelle abitazioni proprio adiacenti al sito produttivo. Il sindaco Marco Massari ha invitato i cittadini “a tenere le finestre chiuse e a non sostare nell’area dell’".