Incendio devasta palazzo a Milano: 16 persone ricoverate, una in condizioni critiche

- Un violentoè scoppiato nella serata di giovedì in un edificio residenziale di cinque piani situato in via Fatima, nel quartiere Giambellino a. Le fiamme, originate intorno alle 22:00 dal piano rialzato del condominio, hanno provocato l'evacuazione completa dello stabile, composto da 15 appartamenti. Tra gli sfollati si contano anche tre bambini e duecon disabilità. Sedici residenti sono stati trasportati in ospedale a causa dell'inalazione di fumi tossici. Tra questi, un uomo di 53 anni è stato ricoverato in codice rosso presso l'ospedale Niguarda ed è attualmente ingravi. Sul posto sono intervenute sei ambulanze, diverse squadre dei Vigili del Fuoco e agenti della Polizia Locale. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme, impedendo che si propagassero agli altri piani dell'edificio.