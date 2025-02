Ilrestodelcarlino.it - Incendio all’Inalca di Reggio Emilia, si riaccende un focolaio: fiamme altissime, torna la paura

, 13 febbraio 2025 - Un enormesi è riacceso questa sera, prima delle 22, all’interno del sito dell’Inalca, lo stabilimento del gruppo Cremonini andato distrutto nella notte fra lunedì e martedì in via Due Canali, a. Si tratterebbe di unche i vigili del fuoco non erano mai riusciti a spegnere del tutto all’interno dello stesso perimetro, a causa della posizione difficile da raggiungere. Rinnovata emergenza presso lo stabilimento Inalca Unche questa sera ha ripreso corpo dalle sue braci, cone visibili da più punti delle strade adiacenti. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, con almeno dieci operatori, sono accorse per tentare di domare il rogo. Ma, stando ai primi accertamenti, lesi sarebbero sviluppate in un punto praticamente impossibile da raggiungere in sicurezza per i pompieri.