Inaugurato l’Ecosportello del Comune di Acerra

Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di(Napoli), Tito D’Errico, haoggi, insieme all’Assessore all’Ambiente, Milena Tanzillo, al Presidente del Consiglio, Raffaele Lettieri, ed ai consiglieri comunali, il nuovo Ecosportello della raccolta differenziata, situato in Corso Vittorio Emanuele II. Il servizio di raccolta differenziata, gestito dall’ATI Green Attitude SRL e Ecogin SRL, viene potenziato grazie all’apertura del, che offrirà ai cittadini un punto di riferimento per tutte le informazioni sulla corretta gestione dei rifiuti. Durante l’inaugurazione, il sindaco e l’assessore hanno annunciato l’avvio della distribuzione dei contenitori per la raccolta differenziata, che partirà il 24 febbraio con consegna porta a porta. Nel caso in cui l’utente non sia presente al momento della consegna, fanno sapere dal, potrà ritirare i contenitori direttamente presso, esibendo il codice fiscale dell’intestatario TARI.