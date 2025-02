Anteprima24.it - In viaggio per andare a lavoro, 25enne sannita perde la vita

Tempo di lettura: < 1 minutoAlba tragica sulle strade. Undi Paupisi ha perso lastamattina alle 5:00 circa finendo fuori strada in un dirupo su una strada provinciale che conduce sulla statale Appia essendo infatti diretto nel napoletano a Torre Annunziata per ragioni di.Secondo una prima ricostruzione l’Audi condotta dal giovane non si sarebbe scontrata con alcun veicolo finendo da sola la sua corsa fuori strada a seguito di una probabile manovra errata consistente nell’imbocco contromano dell’arteria. Una pattuglia dei Carabinieri che si trovava nei pressi dell’incidente per un normale servizio di perlustrazione ha notato un doppio fascio di luce proveniente da una scarpata. I militari, quindi, hanno immediatamente effettuato una ricognizione rinvenendo la vettura nel dirupo con all’interno il conducente apparentemente privo di conoscenza.