In Lombardia vite e riso si curano con i droni

Pavia, 14 febbraio 2025 – Prima in Italia, Regione, rilancia il suo programma di attività sperimentali che prevedono l’uso diper effettuare trattamenti fitosanitari sulle colture. I test verranno condotti sunelle province di Sondrio e Pavia. Lo ha annunciato l’assessore regionale all’agricoltura Alessandro Beduschi. Un vigneto da curare “Si tratta - dichiara l’assessore Beduschi - del perfetto esempio di come intendiamo l’agricoltura del futuro. Un settore che utilizza il meglio di ciò che la tecnologia offre per trovare strategie alternative a quelle attualmente disponibili. In questo modo, si potrà riuscire a ottimizzare il lavoro e proteggere le coltivazioni dall’attacco dei parassiti, ottenendo cibo più sano e riducendo l’impatto ambientale con un utilizzo da 5 a 10 volte in meno di principi attivi”.