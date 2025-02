Imprese, cresce la voglia di America

Leggi su Ildenaro.it

Le persone sono più veloci dei sistemi in cui operano. E vale soprattutto per gli imprenditori che sono mobili per definizione e fiutano il vento degli affari che abbiano o meno un master da esibire. È lo spirito animale a guidare le loro azioni e con quello si nasce. Ecco perché ciò che si osserva a livello micro spesso differisce da ciò che si argomenta a livello macro.Facciamo un esempio. L’di Trump a parole fa molto paura. In campo economico (oltre che militare) è molto aggressiva assumendo l’atteggiamento del suo presidente che minaccia di non fare sconti a nessuno. Soprattutto a quell’Europa che si rende spesso e volentieri ingrata nei confronti di chi la difende in armi esitando nel prendere il suo posto, responsabilmente.E mentre i governi e le organizzazioni rappresentative indugiano nella lettura del quadro generale evidenziando i rischi di mercati sempre più ballerini e abitati da competitori spietati e vocati al proprio interesse molto più di prima – sconvolgendo il paradigma del capitalismo compassionevole –, i singoli operatori si danno da fare per smentire le voci dell’allarme.