Impazza la hit di Gabry Ponte | il DJ ospite nella serata del 15 febbraio 2025

Saràdella finaleè l’di apertura dellafinale della 75ª edizione del Festival di Sanremo. Sabato 15il Dj-producer italiano #1 al mondo per ascolti su Spotify presenterà sul palco dell’Ariston Tutta l’Italia (Sanremo), il suo ultimo singolo, per Warner Music Italy, scelto come jingle ufficiale della kermesse.Con oltre 5.5 MILIARDI di stream globali, oltre 18 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e un palmares che comprende 3 dischi di diamante, 46 dischi di platino e 26 oro,è il DJ e producer italiano più ascoltato nel mondo e primo Dj della storia ad esibirsi allo STADIO SAN SIRO di MILANO, sabato 28 giugno. Info biglietti www.livenation.it.Leggi anche: La rabbia di Tony Effe: “Per me Sanremo è finito”. Cosa è accaduto?L'articolola hit di: il DJdel 15proviene da 361 Magazine.