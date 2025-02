Lanazione.it - Immobilizzato a terra e rapinato da una banda di ventenni. Paura a Prato

Leggi su Lanazione.it

, 14 febbraio 2025 – Una violenta rapina, messa a segno da unadiai danni di un cinese che è stato scaraventato ae derubato del portafoglio con dentro 1.600 euro. Uno dei balordi, però, è stato bloccato e arrestato dai carabinieri che stavano facendo un controllo nella zona. Un episodio violento come, purtroppo, ne accadono tanti in città. Oltre allaper la vittima – che per fortuna in questo caso non ha riportato gravi conseguenze – quello che lascia interdetti è stata la decisione presa successivamente dal giudice. Il pachistano, 21 anni, infatti è comparso di fronte al giudice per la convalida del fermo. L’arresto è stato confermato (l’uomo aveva ancora con sé il portafoglio della vittima e quindi non c’erano dubbi sul fatto che avesse preso parte alla rapina), il gip ha però disposto il solo obbligo di dimora nelle ore notturne.