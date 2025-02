Tpi.it - Imbarazzo a La Vita in diretta, Selvaggia Lucarelli sente i commenti fuorionda su di lei: “Non è carino” | VIDEO

Leggi su Tpi.it

Lainsu di leiMomenti didurante lainconche ha sentito alcunisu di lei durante la trasmissione.Nel corso del programma, infatti, la giornalista ha ribadito di non apprezzare la canzone di Simone Cristicchi definendola “ampollosa e retorica”. Marinella Venegoni, ospite in studio, ha commentato: “È peggio di me”. Marinella Venegoni poi ha chiarito: “Era ironico”.Qualche istante dopo, però, mentre il conduttore lanciava la linea a Sanremo, dove era collegata Elettra Lamborghini, l’audio in studio è rimasto aperto conche ha sentito idi Venegoni e Tommassini: “Mamma mia mi son fatta un’amica”, “Non vedeva l’ora”.La giornalista, così, fa notare la cosa al conduttore Alberto Matano: “Succede che io sento tutto quello che stanno dicendo i tuoi ospiti di me, digli di non farmi sentire.