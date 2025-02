Ilfattoquotidiano.it - Ilva, prescrizione per 24 imputati di Ambiente Svenduto: fuori tutti i politici, tranne Vendola

. E così via, fino a 24. La scure del tempo si abbatte sul processo. Il presunto disastro ambientale dell’di Taranto sotto la gestione Riva, semmai verrà accertato, sicuramente non riguarderà il “livello politico”. La lunghezza del processo, il successivo annullamento per la presenza di due giudici onorari tra le parti civili e il conseguente spostamento a Potenza ha definitivamente dimezzato il procedimento. La procura lucana – come anticipato da La Gazzetta del Mezzogiorno – ha infatti chiesto e ottenuto l’archiviazione perdella metà degli, che scendono da 47 a 23. Per questi ultimi, i pubblici ministeri hanno chiesto il rinvio a giudizio.Escono Nicola Fratoianni, leader di Alleanza Verdi-Sinistra, accusato di aver coperto l’ex presidente della Regione Nichi, nonché l’ex assessore regionale Donato Pentassuglia, che rispondeva di favoreggiamento.