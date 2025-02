Liberoquotidiano.it - Il Volo al Festival, la parola sfuggita a Gianluca Ginoble. Poi fuggono dal palco

Aldi Sanremo Clara nella serata delle cover ha incantato eseguendo con IlThe sound of silence di Simon & Garfunkel. La prima strofa è stata eseguita a cappella, la bella voce di Clara però fatica un po' a tenere il confronto con i tre ambasciatori del bel canto. Dieci anni fa il trio aveva vinto ilcon Grande amore. Terminata l'esibizione,de Ilsi concede un "Ti adoro" all'indirizzo di Geppi Cucciari, co-conduttrice. Quando Carlo Conti si dilunga eccezionalmente ricordando i precedenti sanremesi del, il trio ironicamente taglia corto e saluta, quasi scappando dal. In apertura di esibizione, era stata la Cucciari a imbarazzare Conti. "Grazie per questo bellissimo regalo, Carlo. Qualsiasi persona che ambisce a dare del tu all'ironia - ironizza - ambisce a salire su questodopo Benigni.