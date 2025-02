Ilfattoquotidiano.it - Il Volo a Sanremo 2025 con Clara. “Vivere 15 anni insieme quasi tutti i giorni non è facile”, “Io a loro voglio bene più di quello che pensano”: le parole del trio

Non che sia una novità. Puntualmente emergono numerose speculazioni sul futuro de Il, il celebrecomposto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Nell’ultimo periodo voci di corridoio sempre più insistenti parlavano di possibili tensioni interne che avrebbero potuto portare a una separazione del gruppo. Ipotesi questa che inevitabilmente ha allarmato i fan. Una certezza, su tutte: troveremo Ilal fianco disul palco del Teatro Ariston in occasione della serata delle cover. Gli artisti, il 14 febbraio, si esibiranno sulle note di “The Sound of Silence”.In vista di questa esibizione i tre tenori, durante un’intervista rilasciata alla trasmissione Le Iene su Italia1, hanno voluto fare chiarezza e mettere a tacere ogni dubbio: Ilnon si scioglie. Intervistati dalla iena Niccolò De Devitis, i membri del gruppo hanno parlato apertamente delledinamiche interne e dei rapporti personali.