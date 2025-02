Dilei.it - Il vocal coach su Sanremo 2025: “È un Festival del pudore, molto povero di contenuti”

Giancarlo Genise, uno deipiù quotati d’Italia, commenta per noi la terza serata di, raccontandoci da esperto cosa è accaduto sul palco dell’Ariston.In attesa dei duetti (leggi la scaletta della quarta serata), la classifica della terza serata diha visto tra i primi cinque in ordine sparso ComaCose, Brunori Sas, Irama, Olly e Francesco Gabbani. Se Brunori Sas e Olly erano quasi scontati, gli altri sono state delle sorprese.La terza serata del, guidato da Carlo Conti, non ha comunque regalato grandi emozioni, a parte la performance dei Duran Duran con Victoria De Angelis che tornata all’Ariston, proprio come ha fatto Damiano David la sera prima, e il premio alla carriera a Iva Zanicchi. E infatti i dati di ascolto tv sono in calo.Secondo ascolto di Olly: sei ancora dell’idea che potrebbe vincere?Sì, lo confermo.