Il vaso di vetro | l’accordo Putin-Trump e le vere conseguenze per l’Ucraina e l’Europa

hanno di fatto, han già spartito quello che si dovevano spartire terre russofone e terre rare per il digitale, la pace Ucraina, quella loro. Per Zelensky è campana a morto politica, lo evidenziano le sanzioni alla disperata che ha fatto in queste ore al vecchio presidente filorusso Poroschenko, che era andato a Washington ad offrire consulenza. Ma il vero Problema è. Alla sua vera prima vera prova davanti ad una crisi profonda, ad una guerra dopo quasi 80 anni di pace, è andata in pezzi, conta sul proprio terreno, il Vecchio Continente, quanto il due di coppe quando briscola è spade.non entrerà nella Nato, quindi niente difesa americana a tavolino, timore fondamentale di, ma entrerà nella UE con un conto da pagare da fare impallidire PNRR e tutte le discussioni sul debito europeo.