Il trasloco della Galleria del carbone | È importante diffondere la cultura

Domenica, alle 18, la ’del’ riaprirà nella nuova sede di via Vignatagliata 41, con la mostra ’Ripartiamo’, titolo che risulta ’nomen omen’, ponendosi come augurio verso il futuro. Per l’occasione, ieri mattina alle 11, si è tenuta una conferenza stampa di presentazione, alla quale ha partecipato il direttivo dell’associazione ’Accademia d’arte città di Ferrara Aps’, composto da Paolo Volta – presidente –, Lucia Boni – segretaria e tesoriere – e i tre consiglieri Gianni Cestari, Corrado Pocaterra e Ulrich Wienand. A fare memoria – con le loro opere –venticinquennale attività, cinque artisti ferraresi, sia soci che amici: Maurizio e Paola Bonora, Gianfranco Goberti, Gianni Guidi e Sergio Zanni – presente alla conferenza –. "Siamo nel cuore del ghetto ebraico di Ferrara – spiega Volta –, tra Casa Lampronti e le scuole in cui fu docente Bassani.