Il traditore | tutto quello che c’è da sapere sul film

Il: trama, storia vera, cast e streaming delsu Rai 3Questa sera, 14 febbraio 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Ildel 2019 diretto da Marco Bellocchio. La pellicola narra le vicende di Tommaso Buscetta, mafioso e successivamente collaboratore di giustizia, membro di Cosa nostra. Ilè stato selezionato per rappresentare l’Italia agli Oscar 2020 nella sezione del migliorin lingua straniera. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaAll’inizio degli anni ’80, la Sicilia è capitale mondiale del traffico di droga, divisa tra famiglie di Cosa Nostra palermitane e corleonesi (di cui è leader Totò Riina), che lottano fra loro pur mantenendo una facciata di amicizia. Durante una festa a casa di Stefano Bontate tra boss di entrambi gli schieramenti, Tommaso Buscetta, un boss affiliato alla mafia di Palermo, avverte il pericolo di una faida imminente e decide di emigrare in Brasile per seguire i suoi affari al sicuro.