Il traditore | la vera storia dietro il film con Pierfrancesco Favino

Il: lailconCon alcuni dei suoi ultimi, il regista Marco Bellocchio si è interessato a ripercorrere e rielaborare alcuni dei più noti eventi dellad’Italia, dal rapimento di Aldo Moro con Buongiorno, notte ed Esterno notte, passando per la vita privata di Benito Mussolini in Vincere e fino al caso di Edgardo Mortara con Rapito, attualmente al cinema. Il suo ultimo, allo stesso modo, porta sul grande schermo una delle figure italiane più controverse e complesse dell’intero Novecento: il pentito di mafia Tommaso Buscetta. La suaè raccontata da Bellocchio in Il(qui la recensione), presentato in concorso al Festival di Cannes nel 2019 e affermatosi come uno dei più importanti e premiatiitaliani degli ultimi anni.