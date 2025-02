Ilgiorno.it - Il terribile basilisco non fa più paura

Al Teatro Bruno Munari (via Bovio 5) domani e domenica (ore 16.30) arriva “Ti vedo. La leggenda del“, spettacolo firmato da Emanuela Dall’Aglio che rivisita il mito del, trasformandolo in una narrazione che intreccia magia, coraggio e comprensione. Co-prodotto dal Teatro del Buratto e dal Css Teatro stabile di innovazione del Friuli-Venezia Giulia, lo spettacolo è un viaggio teatrale adatto a tutte le età, in cui l’elemento cardine è una grande gonna rossa, che si trasforma in scenografia e al contempo in potente strumento narrativo. La gonna non è soltanto un costume, ma una vera e propria “scultura scenica“ capace di contenere tutti gli elementi della storia. La gonna di “Ti vedo“ è stata realizzata con legno per la struttura, stoffe colorate, cartapesta e termoplastica.