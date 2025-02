Linkiesta.it - Il sussulto del governo per combattere il caro energia

Leggi su Linkiesta.it

Seppur in ribasso rispetto ai 61,24 euro al megawattora del 12 febbraio, il valore dell’Italian gas index (Igi) del 13 febbraio ha sfiorato i cinquantanove euro (58,76 euro). Si tratta di un dato – superiore del trenta per cento rispetto ai numeri di un mese fa – che non si vedeva dall’inverno della crisi energetica causata dall’invasione russa dell’Ucraina. Colpa, tra le altre cose, delle temperature rigide in molti Paesi europei e delle costanti minacce di Donald Trump, che imporrà dazi commerciali anche all’Ue. Ilè stato finora (troppo) silente sull’argomento, ma l’impasse è stato sbloccato giovedì 13 febbraio dalle dichiarazioni di Giancarlo Giorgetti, che ha annunciato «un provvedimento» in arrivo «nelle prossime settimane» per ridurre l’impatto dell’aumento dei prezzi del gas sulle bollette degli italiani.