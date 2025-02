Panorama.it - Il successo di Onyx Storm, il fantasy dei record

Se Game of Thrones ha insegnato qualcosa agli appassionati di, è che i draghi, con il loro innegabile fascino mitologico e la loro potenza distruttrice, rappresentano uno degli elementi narrativi più magnetici e irresistibili della letteratura contemporanea. L’eco lasciata dai maestosi figli di Daenerys Targaryen sembrava difficilmente eguagliabile, eppure, nell’attuale panorama editoriale, un nuovo ciclo narrativo ha saputo raccogliere l’eredità di quelle creature leggendarie, ridefinendo le coordinate del generee imponendosi come un autentico fenomeno di massa. La saga di Rebecca Yarros, che con Fourth Wing, Iron Flame eha infrantodi vendite, conquistando milioni di lettori in tutto il mondo e ridefinendo il concetto stesso di epicnel XXI secolo.