Tvplay.it - “Il Sogno non ha colore” con Seydou Sarr candidato per le finali del Nastro d’Argento

Il docu film che vede la collaborazione della Lega serie A sta ottenendo grande successo.tra i protagonisti.La sua storia e il suo docu film ha fatto il giro del web e ha ottenuto grandi consensi. Ennesimo riconoscimento per, protagonista del film– Ilnon hache racconta la storia di un giovane talento trasferitosi dal Senegal all’Italia per inseguire ildi giocare a calcio.“Ilnon ha” conper ledel(Lapresse) TvPlayè il protagonista di questo film, realizzato in collaborazione con la lega serie A e che negli ultimi mesi sta riscuotendo importanti premi e riconoscimenti. Il film è diretto da Simone Aleandri e che vede la produzione di Wonder Project con Rai Cinema e nelle ultime ore è arrivato un importante riconoscimento.