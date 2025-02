Il sogno e le pareti di di María | Sarò un allenatore e lui assistente; non so quando ma lo faremo

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-14 19:46:00 Calcio italiano:Ángel di(Rosario, 1988) Ha già un’età (36 anni) da considerare Il suo futuro oltre il calcio. Leandro Paredes (30) non tanto. La verità è che la fine del Benfica e il centrocampista di Roma -Si tieni duro per tornare a boca- Hanno forgiato una relazione che va oltre l’amicizia. Prima in Argentina, poi nel PSG e successivamente in Juventus.In effetti, entrambi Hanno piani futuri nelle panchine Che diè stato incaricato di rivelare in “Infobae”: “Siamo molto amici. È un dato di fatto che lavoreremo insieme, ma non sappiamo. Ad un certo punto, vogliamo realizzare queldi lavorare insieme in uno staff tecnico. “Ad un certo punto, vogliamo realizzare queldi lavorare insieme in uno staff tecnicoAngel Di“The Lower”, ora ferito, ha spiegato, anche come è nata l’idea: “Tutto è iniziato un giorno in cui eravamo a casa, Prendendo un vino, calmo, Guardando una partita.