Quotidiano.net - Il siparietto tra Tony Effe e Carlo Conti dopo il collana-gate a Sanremo 2025

, 14 febbraio- Grandi applausi per la 'romanità' portata sul palco dae Noemi, che durante la serata cover disi sono esibiti sotto le note di 'Tutto il resto è noia' di Franco Califano. Ma l'attenzione del pubblico non è potuta non concentrarsi anche sul rapper e suldi ieri sera. Aera stato infatti impedito di indossare il gioiello marchio Tiffany&Co, dal valore di circa 71 mila euro: dietro le quinte, pochi secondi prima della performance, gli addetti della Rai glielo avevano tolto, causando non poca rabbia da parte dell'ex Dark Polo Gang, la cui reazione non è tardata alfestival. "Sono inc. nero, mi hanno levato laprima di salire sul palco. Perché? Chiedilo a loro". Questa seraè salito sul palco con un foulard dorato, una sorta di 'sostituto' per lache per regolamento non poteva indossare in quanto sarebbe stata pubblicità occulta.