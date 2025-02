Quotidiano.net - Il sindacalista: necessario cambiare: "Ospiti spesso considerati oggetti"

Stefano Cecconi (nella foto) è il segretario nazionale del sindacato pensionati Spi-Cgil e ovviamente a contatto con i temi che riguardano la terza età. Cecconi, tre anziani sono morti, forse per un errore nella catena di produzione dei pasti della mensa. "In questi casi i controlli sono delle aziende sanitarie locali perché sono titolari delle convenzioni con le strutture. In questo caso mi sembra che si sia attivato anche il dipartimento di prevenzione della Regione. Non possiamo nulla prima delle indagini: andranno individuate le responsabilità, anche quelle personali come le omissioni di controllo. Si tratta di fattori che non possono essere accettati in un sistema che si deve prendere cura delle persone". Dopo le ispezioni dei Nas nelle strutture per anziani il suo sindacato ha lanciato un allarme sulla qualità dell’assistenza in questi centri.