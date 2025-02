Iltempo.it - Il sangue è della "veggente": Madonna di Trevignano, dna sovrapponibile

Ilritrovato sulla statuaMadonnina disarebbe di Gisella Cardia. Al dato si è arrivati prima tramite le indagini nei laboratori di Tor Vergata dalle quali è emerso che si trattasse diumano e femminile e, in seconda battuta, l'attribuzione del profilo genetico che risulta perfettamentea quello«Santona», che davanti ai suoi seguaci, ha sempre sostenuto che la lacrimazione fosse vera e, dunque, che si trattasse di un fenomeno sovrannaturale. Il fatto già smentito dalla Chiesa dopo un'indagine religiosaDiocesi di Civita Castellana è, ora, confermato dalle analisi di laboratorio. La procura di Civitavecchia intanto aveva aperto un'inchiesta. «Sembrerebbe che il» analizzato da un laboratorio e prelevato dalla statua«appartenga a una donna, ma è ovvio che sia stato ritrovato quello di Gisella perché la signora è la proprietaria di quella Madonnina e, come tale, basta solo il contatto per rilevare il dna».