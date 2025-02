Lanazione.it - Il San Valentino ‘stereo’ di Pupo: “Non vergognatevi di dire ti amo”

Arezzo, 14 febbraio 2025 – “Sannon lo festeggio, è anche una questione di economia domestica”. Lo dice divertito, Enzo Ghinazzi, in arte, ma in fondo è la verità più semplice e sincera che potesse affermare. Che non sia uno da ’cose tradizionali’ come cena al lume di candela, fiori e cioccolatini c’era quasi da aspettarselo, anche se, ammette, “in passato per anni ho festeggiato il giorno degli innamorati con mia moglie, quando ero in una situazione ’normale’ di coppia, diciamo così”. Poi la relazione è diventata pluriamorosa: da un lato Anna, che ha sposato nel 1974, dall’altra la compagna Patricia, con cui ha una storia da 36 anni. Due donne che, nonostante le difficoltà e la sofferenza iniziale, hanno trovato la forza di andare oltre alle convenzioni, in nome dell’amore e dell’affetto che le lega all’artista.