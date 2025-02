Ilfattoquotidiano.it - Il San Valentino di Emergency, un letto nelle piazze italiane in stile John Lennon e Yoko Ono: “Fai l’amore, ripudia la guerra”

Continua la campagna R1PUD1A, promossa daper riaffermare l’importanza dell’articolo 11 della Costituzione italiana contro la. Nel giorno di Sanl’ong portauna due, simbolo delper la pace contro tutti i conflitti armati.L’evento, che si è svolto in 5 città in Italia, tra cui Roma, Milano, Padova, Catanzaro e Bari, si ispira al famoso Bed-in diOno che nel 1969 protestarono in maniera non violenta contro lain Vietnam. “Ci sono una sessantina di conflitti nel mondo – racconta Paola, una volontaria dipresente all’appuntamento – le guerre sono un grande spreco di energie e di vite umane, ricordiamo che il 90% delle vittime delle guerre sono civili”Ilfattoquotidiano.it ha deciso di sostenere e raccontare la campagna R1PUD1A con articoli e una serie di dirette social dedicate ai progetti dizone di(la prima sul lavoro nella Striscia di Gaza è visibile qui).