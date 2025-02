Gamberorosso.it - Il ristorante più famoso di Sanremo dove mangiano quasi tutti i cantanti del Festival

Il maestro Enrico Melozzi è un assiduo frequentatore, Nek e Renga lo scorso anno si sono improvvisati barman fra i suoi tavoli servendo cappuccini per duecento giornalisti, Lucio Corsi è entrato nel cuore di tutto lo staff, si mangia orata alla ligure come se non ci fosse un domani. Stiamo parlano di Tipico Osteria, uno dei luoghi culinari protagonisti die del. Si trova a venti metri dal Teatro Ariston e ogni giorno prepara pasti per musicisti,, direttori d’orchestra dal pranzo fino alla notte, quando anche oltre le tre sfama gli artisti che Carlo Conti ha fatto esibire (ahimè!) anche oltre l’una.Chi mangia alTipico diNei suoi dieci anni di vita, da Tipico Osteria sono passati tantissimi artisti, quest’anno, per il momento, hanno fatto tappa: «ComaCose, Achille Lauro, Noemi, Big Mama, Francesco Renga, i Modà», racconta Ernesta Pascucci, una delle due titolari (con Franco Ventimiglia) del