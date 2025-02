Sport.quotidiano.net - Il Rimini conta sulla spinta dei tifosi. In coppa finale di ritorno al Neri

Andata a Gorgonzola, Città metropolitana di Milano, martedì 25 marzo.al ‘Romeo’ martedì 8 aprile. In entrambi i casi il fischio d’inizio sarà alle 20.30. Ora che si conoscono i nomi delle due finaliste diItalia, la Lega ha disegnato le date dei 180 minuti che porteranno ad alzare il trofeo. E ilavrà la possibilità, proprio come per la semi, di giocare la partita dicon ladei propri. Una notizia non da poco per i biancorossi, ancora ubriachi per la cavalcata che martedì sera ha permesso di raggiungere lastritolando l’ambizioso Trapani. In palio, utile ricordarlo, c’è un trofeo da mettere in bacheca (e per il club di Piazzale del Popolo sarebbe eventualmente il secondo, dopo la vittoria della Superdi serie C nel 2005, ormai 20 anni fa), ma soprattutto la possibilità di accedere ai playoff partendo dal primo turno nazionale.