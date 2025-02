Sololaroma.it - Il Ranieri Furioso: sotto accusa l’arbitraggio di Stieler

Raramente si è visto un Claudiocosì furente. L’immagine che ben ne rappresenta la rabbia e la frustrazione è il suo portare via i giocatori subito dopo il triplice fischio di Tobias, evitando che potessero essere prese ulteriori sanzioni a partita ormai conclusa. Si perché dopo una conduzione arbitrale del genere non si poteva escludere che volasse qualche ulteriore cartellino.La direzione del fischietto tedesco è finita infatti decisamente, scatenando le ire di, sfogatosi poi nel post partita. Se è vero che l’espulsione per doppia ammonizione di Cristante è corretta da regolamento, con il centrocampista giallorosso ingenuo nel commettere quel fallo, non si possono non prendere in considerazioni alcune decisioni arbitrali a dir poco discutibili, soprattutto nell’utilizzo dei cartellini gialli.