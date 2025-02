Lanazione.it - Il rally del Ciocco partirà da Viareggio

Saràa ospitare la cerimonia di partenza delIle Valle del Serchio 2025. L’avvio ufficiale della gara è previsto in Piazza Maria Luisa, sul lungomare davanti allo storico Hotel Principe di Piemonte alle 21 di venerdì 21 marzo, dalla quale i concorrenti raggiungeranno Il. Nell’ottica di coinvolgere il territorio provinciale in uno degli eventi sportivi di maggior prestigio, gli organizzatori hanno trovato entusiasmo e grande collaborazione nell’amministrazione comunale di, grazie anche alla volontà e all’impegno particolare di Rodolfo Salemi, assessore allo Sport, che si sono concretizzati in un accordo che vedràprotagonista delIlper tre anni. Non nasconde la soddisfazione Valerio Barsella, che capeggia lo staff organizzativo del: "è una location accogliente e di grande appeal – spiega – ed è stata per molti anni la sede deldel Carnevale, gara iconica che purtroppo non si svolge più e che vogliamo richiamare alla memoria, riportando qui le vetture da