Lopinionista.it - Il progetto di Ismhael85

Leggi su Lopinionista.it

MILANO –, all’anagrafe Giuseppe Cipolla, classe 1985, nato in Sicilia, in un paese alle pendici dell’Etna, è un artista poliedrico, poeta, cantautore, pittore e disegnatore. Ha inventato una nuova forma d’arte che utilizza numeri e simboli matematici per creare figure, firmandosi con il nome di QuantumAl2 (QAl2). Conta 2243 follower su TikTok e 2347 sulla sua pagina Facebook.Ha già pubblicato una canzone dedicata al mondo dei fumetti, ispirata al noto supereroe Superman, intitolata “L’Uomo d’Acciaio non è Morto” (The Man of Steel Is Not Dead), disponibile sulle principali piattaforme musicali dal 27 novembre scorso. Ora è impegnato in un nuovo lancio, con un brano tutto estivo intitolato “Magia Italiana”.Questa canzone celebra la bellezza e la magia dell’Italia durante l’estate.