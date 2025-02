Lanazione.it - Il Pm10 va sempre a gonfie vele. Comincia male anche il 2025

Leggi su Lanazione.it

Dall’inizio dell’anno le centralinte di monitoraggio dell’aria hanno già registrato diverse giornate di superamento dei limiti del, attestati sulla soglia dei cinquanta microgrammi per metro cubo. Insomma da questo versante ilto decisamente. Il limite dell’inquinante è andato oltre la media per otto giorni a Borgo Rivo, per cinque a Carrara e per sette a Le Grazie. Per quanto riguarda le zone industriali, i giorni di superamento del limite delle polveri sottili sono stati ben nove a Maratta e tre a Prisciano. E’ quanto emerge dal monitoraggio quotidiano dell’Arpa Umbria, sulla base di quanto registrato dalle centraline del territorio. Ovviamente quella ternana si segnala subito come l’area regionale più colpita dal fenomenoin questo inizio del. Impossibili paragoni con altre zone dell’Umbria: la più “vicina“ è Città di Castello la cui centralina ha già superato in tre giorni i limiti previusti.