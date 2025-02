Il peggio dell’Europa

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Draghi,tanto osannato per nulla, siamo passati alla Meloni, che secondo me è la premierre d’Europa.Grazia Fazzinivia FacebookGentile lettrice, non condivido nulla della Meloni, non condivido le idee e le prassi, non condivido l’odio per i poveri e il cinismo, non condivido i giudizi storici tipo il giovanile: “Mussolini fu uno dei più grandi statisti italiani”. E neppure condivido i tratti caratteriali e “culturali”: il ragionare per slogan, l’aggressività esibita con smorfie e strabuzzo di occhi al fine di “manovrare” l’umore malmostoso della folla, il mentire sapendo di mentire (blocco navale dell’Africa, via le accise, ecc.) e perfino il suo romanesco così incolto (esiste un romanesco colto). Però se lei mi chiede se in Europa esiste di, be’ la concorrenza devo dire è fortissima.