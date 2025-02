Liberoquotidiano.it - Il Pd contesta Sanremo: ecco perché la sinistra sta impazzendo in 5 giorni

Piùva su negli ascolti, anche la seconda serata di Carlo Conti ha battuto per distacco il record di Amadues 2024, più lava giù di morale. Non ci vogliono credere, nel Pd, che undepoliticizzato piaccia più dei loro frullatoni ideologici. Sono spiazzati dal fatto che si possa avere successo anche se al posto delle ammucchiate di Rosa Chemical si canta l'amore per la mamma di Simone Cristicchi. Sono imbarazzati da Fedez, che si presenta inversione depresso-intimista anziché nei panni del predicatore anti-Salvini. Sono abbattuti dall'inno alla vita del Papa, di Jovanotti e di Bianca Balti, che mette in soffitta il nichilismo blasfemo che fu di Achille Lauro e le ipocrisie di Chiara Ferragni e Rula Jebreal, femministe in (torna)conto proprio. Ammutoliti dal fatto che, con classe, si possano fare battute su un omosessuale - Nino Frassica l'ha fatto con Cristiano Malgioglio - e questo se la rida anziché chiamare il telefono rosso.