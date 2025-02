Ilrestodelcarlino.it - Il parco della paura : "Degrado e violenza, il Novi Sad è un inferno"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ragazze molestate, risse, furti ma soprattutto terrore per chi si trova ‘costretto’ ad attraversare il. Per questo ilSad sarebbe da "rivitalizzare". Lo chiedono senza mezzi termini i commercianti dell’anello di via Berengario. C’è chi, tra loro, lavora a porte chiuse per evitare pericolose intrusioni. "Tutti sappiamo cosa accade alSad tanto che gli stessi clienti ammettono di averead attraversarlo. Ormai non so più neppure quali potrebbero essere le soluzioni – commenta Francesco Graziano del noto bar Jackie O’ – Noi apriamo prestissimo la mattina e chiudiamo prima di sera; difficile quindi incappare in personaggi strani; poiché molto avviene durante la notte ma alle 4 del mattino e più di una volta, arrivando al bar ho dovuto fare i conti con danneggiamenti, sassi scagliati ovunque, mobilio sfondato, saracinesche imbrattate e pure il dehor imbrattato di sangue.